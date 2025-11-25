La Ford Fiesta si è ribaltata mentre transitava sulla statale 389. Una signora di Gairo, passeggera dell’utilitaria, è rimasta ferita e il personale del 118 l’ha trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per i dovuti accertamenti. L’incidente è accaduto intorno alle 8 di oggi

. Sulla dinamica sono in corso le indagini degli agenti della polizia stradale di Lanusei.

Il personale della pattuglia, coordinata dall’ispettore Fausto Loddo, è intervenuto in pochi minuti, appurando in prima istanza che l’auto si è ribaltata senza aver urtato altri mezzi. Probabile che il conducente abbia perso il controllo della Fiesta per via dell’asfalto bagnato. In quei momenti su quel tratto di strada, che ricade nel territorio di Orgosolo, si stava abbattendo un violento acquazzone e la visibilità ridotta, unita al manto bagnato, potrebbe essere stata una delle cause dell’incidente.

Sul tracciato che collega Ogliastra e Barbagia, il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Le condizioni della persona ferita, rimasta sempre vigile e cosciente, non erano gravi, ma il personale dell’ambulanza ha ritenuto opportuno accompagnarla in Pronto soccorso per affidarla ai medici i quali l’hanno sottoposta a una serie di esami strumentali.

