Quel garage nel centro di Macomer era diventato un magazzino per la droga. Oltre 55 chili di marijuana erano stati trovati dai carabinieri che nell'estate di cinque anni fa avevano fermato Maurizio Cuccu, 37 anni, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Oggi si è chiusa la vicenda giudiziaria: la gip Federica Fulgheri ha riconosciuto le attenuanti generiche e condannato il 38enne, assistito dall’avvocato Luciano Rubattu, a tre anni. Il pm Valerio Bagattini aveva chiesto una pena pari a 4 anni e 8 mesi.

I fatti risalgono all’agosto 2020: Cuccu era stato fermato perché nel suo garage, all’interno di quattro bidoni e un secchio nascondeva oltre 55 chili di marijuana. Droga con un thc medio del 9 per cento per un totale di cinque chili di principio attivo corrispondenti a 203mila dosi medie singole. Un’ingente quantità che era stata subito contestata dagli inquirenti.

