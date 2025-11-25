La Sardegna brilla sulla scena internazionale della danza sportiva. Un importante obiettivo è stato centrato dalla giovane danzatrice di Macomer, Giada Demurtas, 15 anni, che porta in alto la danza sportiva sarda ai Campionati Mondiali Ido World Latin Style Championships, tenutisi in Polonia. Giada Demurtas ha conquistato due importanti riconoscimenti, con una medaglia di bronzo individuale e un prestigioso oro in coppia con la giovane danzatrice sassarese, Giulia Sacco.

Un traguardo straordinario, che nella categoria Under 16 ha ottenuto il terzo posto assoluto nella classifica combinata delle cinque discipline latine: Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble e Jive. Giada ha disputato una gara di altissimo livello, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, dove la giovane di Macomer ha saputo distinguersi grazie a tecnica, espressività e grande determinazione.

Un bronzo meritatissimo, ma il vero trionfo è arrivato nella gara a coppie. Insieme a Giulia Sacco, con cui condivide allenamenti e passione. Insieme hanno conquistato il titolo di Campionesse Mondiali nel Duo Sincro Latin, imponendosi nelle tre discipline Samba, Rumba e Cha Cha Cha. Un successo che parla di sintonia perfetta e lavoro di squadra. A firmare la preparazione delle due ballerine è la scuola International Dancing Stars, guidata dai maestri Giuseppe Brocchi e Valeria Poddighe, da anni punto di riferimento per la danza sportiva in Sardegna e sempre più riconosciuta anche a livello internazionale. Il team sardo ha potuto festeggiare anche l’oro di un’altra coppia: Luca Sechi e Luca Ferrari, anch’essi protagonisti del Mondiale. Risultati straordinari, che non sono solo motivo di orgoglio per le famiglie e gli allenatori, ma rappresentano un segnale forte, quindi con la danza sportiva in Sardegna che è viva, cresce con qualità e guarda al futuro. Con passo deciso.

