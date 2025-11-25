Ha iniziato a spaccare mobili e suppellettili all’interno della casa della convivente al centro di Nuoro, e all’arrivo degli agenti della Volante della Polizia chiamati dalla donna, si è presentato armato di coltello, minacciando gli agenti.

La situazione ha reso necessario l’uso del taser in dotazione agli agenti, che sono riusciti a immobilizzarlo e a renderlo inoffensivo. L’uomo, originario di Nuoro, è stato arrestato e portato nel carcere di Badu ‘e Carros.

La misura cautelare in carcere è stata confermata dal Gip del Tribunale di Nuoro oggi.

L’indagato è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, reati per i quali il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari. Un arresto che arriva proprio nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

