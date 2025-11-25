I sindaci dei grossi centri isolani, ma anche quelli dei piccoli Comuni, si incontrano a Macomer per affrontare un tema importante, "Città e Paesi", volto a costruire un futuro condiviso.

L’importante iniziativa è dell'associazione "Nino Carrus", che organizza un incontro per venerdì prossimo alle 17, nel Centro Servizi Culturli Unla (ex caserme Mura). All'incontro vi partecipano il sindaco di Quartu Sant'Elena, Graziano Milia, Manuela Pintus, sindaca di Arborea, Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro e Rita Zaru, sindaca di Noragugume.

Coordina il dibattito Gilberto Marras, direttore Confcooperative Sardegna, mentre le conclusioni sono affidate alla presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, sindaca di Fonni, che interverrà nel dibattito.

«Un incontro aperto, dedicato al confronto tra sindaci di città e paesi per immaginare insieme una Sardegna più coesa, più giusta, più lungimirante - dice la presidente dell'associazione "Nino Carrus", Rosanna Carboni - un incontro attraverso il quale si vuole porre le basi per una nuova visione della Sardegna, capace di superare il divario tra aree urbane e quelle interne. Una politica di rigenerazione dei territori e delle comunità, che metta al centro persone, cultura e ambiente. La testimonianza di sindaci servirà a portare contributi concreti e stimoli preziosi al dibattito».

L'incontro è organizzato col contributo della Fondazione di Sardegna e la collaborazione del centro servizi culturali di Macomer.

© Riproduzione riservata