Un incidente stradale si è verificato subito dopo le 12 nella zona di Campeda, al chilometro 152 della statale 131, in direzione Sassari, verso l'uscita per Bolotana e Badde Salighes.

Tre i veicoli coinvolti, due vetture e un mezzo che trasportava cavalli. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 per soccorrere i feriti, ch però non sarebbero in gravi condizioni. 

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Nuoro, del distaccamento di Macomer. Gli agenti stanno facendo accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Anas fa sapere che il traffico è temporaneamente rallentato, si viaggia a senso unico alternato.

© Riproduzione riservata