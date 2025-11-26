Schianto sulla 131, coinvolte due auto e un mezzo che trasporta cavalli: feriti e traffico rallentatoÈ successo nei pressi di Macomer, in direzione Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incidente stradale si è verificato subito dopo le 12 nella zona di Campeda, al chilometro 152 della statale 131, in direzione Sassari, verso l'uscita per Bolotana e Badde Salighes.
Tre i veicoli coinvolti, due vetture e un mezzo che trasportava cavalli. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 per soccorrere i feriti, ch però non sarebbero in gravi condizioni.
Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Nuoro, del distaccamento di Macomer. Gli agenti stanno facendo accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.
Anas fa sapere che il traffico è temporaneamente rallentato, si viaggia a senso unico alternato.