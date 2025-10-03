È accusata di tentato omicidio Francesca Gina Brau, la donna arrestata ieri dai carabinieri dopo un violento episodio avvenuto in una casa di via Libertà, a Siniscola.

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Selenio Desole, la donna – che convive nella stessa casa con il fratello della vittima – avrebbe aggredito Giansalvo Fronteddu, 59 anni, al rientro in casa, intorno alle 10:30 del mattino.

L’uomo, proprietario dell’abitazione, si è accorto della finestra del soggiorno rotta e ha chiesto spiegazioni.

La risposta di Brau: «A casa comando io». Poi, improvvisamente, avrebbe afferrato un coltello da cucina lungo 30 centimetri e, con entrambe le mani, avrebbe tentato di colpirlo con violenza alla spalla destra, vicino al cuore.

L’aggressione sarebbe proseguita con altri fendenti diretti al lato destro della testa, mentre urlava: «Ti ammazzo!». Fronteddu è riuscito a divincolarsi e a fuggire, riuscendo a chiamare il 118 e i carabinieri.

L’uomo è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Francesca Gina Brau si trova attualmente agli arresti domiciliari. È difesa dall’avvocata Martina Cocco e comparirà domani davanti al giudice per le indagini preliminari Alessandra Ponti per l’udienza di convalida. La vittima è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Casu. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nuoro.

© Riproduzione riservata