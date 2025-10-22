Migliorare l’assistenza alla maternità, offrendo alle donne un accompagnamento chiaro, continuo e vicino ai loro bisogni. È questo l’obiettivo della mozione che sarà presentata nei prossimi giorni in Consiglio comunale dai consiglieri Francesco Guccini e Mario Manca del gruppo Uniti per Fenu.

La proposta punta a dare vita al progetto “Nascere Insieme” un vero percorso nascita del Comune di Nuoro, che prevede l’introduzione di un quaderno personale di accompagnamento alla gravidanza: uno strumento unico per raccogliere documenti sanitari, informazioni utili e supporto lungo tutto il percorso, dal test positivo ai primi mesi del bambino. Il modello si ispira a esperienze già attive altre in regioni, dove ha migliorato l’efficacia e la qualità dell’assistenza.

Accanto allo strumento pratico, la mozione propone anche la creazione di un tavolo tecnico permanente tra Comune, Asl, ospedale San Francesco, consultori, professionisti sanitari, associazioni e Regione Sardegna. L’obiettivo è costruire una rete integrata e stabile per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle famiglie, in particolare nelle zone interne.

Il progetto “Nascere Insieme” si inserisce nelle politiche regionali e nazionali per la prevenzione e la salute pubblica, e vuole fare di Nuoro un punto di riferimento in Sardegna nella tutela della salute materno-infantile, promuovendo prossimità, equità e partecipazione.

© Riproduzione riservata