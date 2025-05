Da tempo alcune famiglie aspettano di vedersi assegnati i quattro alloggi di edilizia residenziale, ma questi da tempo versano nel degrado più assoluto e non si può fare l'intervento di manutenzione per toglierli dal degrado. Area non può intervenire, perché non dispone dei fondi necessari, più volte sollecitati alla Regione. Da qui la lettera del sindaco, Gian Pietro Arca, alla presidente della Regione, Alessandra Todde. Un accorato appello, per cercare di risolvere un problema non di poco conto.

«Mentre il Consiglio Regionale della Sardegna- scrive il sindaco nella lettera inviata alla presidente Todde- ha recentemente attribuito consistenti risorse economiche di natura pubblica a vari comuni, associazioni e altri soggetti giuridici, ma a mio parere, su base meramente discrezionale e non trasparente, con conseguente palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, a Silanus, stando a quanto riferito per le vie brevi dai responsabili per la provincia di Nuoro di Area, che a causa della mancanza di risorse economiche, nonostante le innumerevoli segnalazioni e conseguenti richieste di intervento, fino ad oggi, non si è ancora provveduto ad eseguire i necessari lavori per rendere abitabili alcune delle unità immobiliare indicate».

Il sindaco conclude: «Nel farmi portatore degli interessi dei cittadini più vulnerabili, chiedo un suo cortese fattivo intervento». Si spera ora che la situazione possa essere risolta in breve tempo e che possa arrivare una risposta immediata da parte della presidente Alessandra Todde.

