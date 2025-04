I fiumi principali, quello di Carraghentu e Funtanedda, che scorrono sotto le vie dell'abitato, si stanno mettendo in sicurezza, con interventi in atto per contrastare il rischio idrogeologico.

La Giunta regionale, nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessora della difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, la delibera che esclude dalla Via il progetto approntato dal Comune per la messa in sicurezza del canale tombato sul Rio Funtanedda, che interessa una parte importante dell'abitato.

«L’intervento è un’opera necessaria per migliorare la manutenibilità delle infrastrutture idrauliche e prevenire situazioni di rischio- afferma l’assessora Rosanna Laconi- valorizziamo un approccio integrato alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio urbano».

Il progetto comprende la realizzazione di luci di ispezione, grigliati carrabili, e interventi di pulizia dell’alveo, garantendo un deflusso più efficiente e il monitoraggio delle condizioni idrauliche. Saranno applicate prescrizioni per la corretta gestione dei rifiuti e per la salvaguardia delle aree soggette a vincoli paesaggistici.

L’approvazione prevede la realizzazione degli interventi entro cinque anni dalla pubblicazione della delibera e riflette l’impegno della Regione nella prevenzione del rischio idrogeologico, nel rispetto delle norme ambientali e in sinergia con gli enti locali. Un passo significativo per la protezione delle comunità e la sicurezza del territorio.

«Si sta concretizzando l'impegno dell'amministrazione comunale per mettere in sicurezza il centro abitato dal rischio idrogeologico- dice il sindaco, Gian Pietro Arca- questo si aggiunge all'altro progetto, in fase di esecuzione, del Rio Carraghentu».

