Fuoco a Fonni, in località Monte Spada, dove in queste ore un incendio ha richiesto l’intervento del Corpo forestale con il supporto di un elicottero. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si sono propagate velocemente, rendendo necessario un pronto intervento per lo spegnimento.

A coordinare le attività sul campo è il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento), appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Gavoi, che sta dirigendo le squadre nel tentativo di circoscrivere il rogo.

(Unioneonline/v.f.)

