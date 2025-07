Migliaia di persone hanno invaso il paese, per assistere al 33esimo Festival Folk Internazionale, che si è svolto lo scorso fine settimana. Un successo. L'intero paese si è reso protagonista, anche dal punto di vista dell'ospitalità, della tre giorni di eventi promossi dal Gruppo Folk Ortachis. Un bilancio positivo con oltre 3 mila presenze e decine di gruppi provenienti dall’isola e dal mondo.

A fare da cornice alla manifestazione inserita nei grandi eventi della regione e riconosciuta dal Cioff (Conseil International des Orgasinations de Festivals et d’Arts Traditionels) un’organizzazione impeccabile con intere generazioni unite in festa nel Bastione San Pietro.

Centinaia gli spettatori presenti fin dall’apertura dello scorso giovedì con lo spettacolo “Non solo danze” passando per la presentazione ufficiale di Venerdì 18 con i gruppi folk di Nuoro, Fonni e Paulitano, la lega italiana Sbandieratori, le rappresentanze di Cile, Messico e Austria.

Una consacrazione, la tappa finale di sabato 19 con la parata dei gruppi per le vie locali, prima del tutto esaurito nella serata con gli ospiti isolani e quelli provenienti da Benin, Taiwan, Colombia, Irlanda e Slovacchia. Grande il clima di festa anche tra i giovanissimi che hanno danzato fino a notte con gli artisti nazionali Madman e Dj Damianito.

«Siamo soddisfatti per questo ennesimo successo- commentano soddisfatti gli organizzatori- moltissimi ci hanno raggiunto da oltre il nostro territorio, a conferma di quello che è un evento in costante crescita. Aver raccolto la soddisfazione dei visitatori e dei gruppi regionali ed esteri non può che spingerci a lavorare con maggiore slancio alla 34^ edizione del prossimo anno».

Un grande lavoro di squadra è la formula vincente.

«Essere un festival riconosciuto dal Cioff, richiede di mantenere nel tempo determinati requisiti. Tutto ciò è stato possibile, ancora una volta, grazie all’impegno di tutti i ragazzi dell’associazione».

