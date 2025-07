Il ponte ferroviario, dove vi transita il trenino verde, danneggiato lo scorso 3 luglio da un mezzo pesante che transitava nella statale 129 per Bosa, all'uscita di Macomer, ancora non è stato riparato e difficilmente potrà essere ripristinato prima dell'inizio del prossimo mese di agosto.

Il ponte è stato seriamente danneggiato da un mezzo pesante, dopo il tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 131, (rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore), col traffico era stato deviato in strade secondarie, tra cui la Macomer-Bosa. Da quel momento ogni attività del trenino verde è stata sospesa e rischia di penalizzare fortemente l'attività turistica, gestita dalla cooperativa Esedra, con l'annullamento di migliaia di prenotazioni, non solo del mese di luglio, ma anche quella di agosto.

«Prenotazioni che costituiscono un grande tornaconto per il turismo e quindi per l'economia dell'intero territorio- dice la presidente della cooperativa, Rossana Muroni- si rischia di bruciare il lavoro svolto tutto l'anno, del quale nessuno ci potrà rimborsare».

Dal canto suo l'Arst, subito dopo l'incidente, ha provveduto ad avviare le procedure per la riparazione, che appare complessa e che coinvolge anche l'Anas.

«Mentre l'Arst è pronta per l'intervento - dice il sindaco, Riccardo Uda - si dovranno aspettare le decisioni dell'Anas, che dovrà, almeno per un'intera giornata, chiudere la strada, la statale 129 per Bosa e deviare il traffico, in questo periodo alquanto intenso, su strade secondarie». A questo punto si spera che l'intervento possa essere effettuato entro la prossima settimana.

