Trenta gradi di notte e 46°C di giorno. Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, conferma i numeri impressionanti del meteo degli ultimi giorni. Con temperature che rispetto al clima in Italia di 20 o 30 anni fa sono salite anche di 5-7°C.

«Il cambiamento climatico è una realtà – spiega Tedici – e la situazione dell’Italia è sempre più vicina a quella nordafricana. Le notti con 30°C di temperatura minima sono definite ‘Notti Super Tropicali' dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia: una volta queste notti si registravano nei paesi asiatici, afosi e appunto tropicali o equatoriali, i 30°C di notte erano normali in Africa o tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno; ora le Notti Super Tropicali con 30°C di minima sono arrivate in modo diffuso anche in Italia».

«Le massime superiori ai 40°C, già più volte raggiunte in Sardegna – prosegue il meteorologo – erano un’eccezione che durava al più 2-3 giorni sulle estreme regioni meridionali e 1-2 giorni al Centro Italia (raramente): adesso ci troviamo sempre più spesso coinvolti in un clima nordafricano anche per settimane. Al Sud, ad esempio, continueremo a toccare 42-45°C fino a sabato: 7 giorni di clima sahariano senza soluzione di continuità.

Il caldo estremo dovrebbe finire sabato sera con l’arrivo del Ciclone Circe su buona parte dell’Italia e anche al Sud. Attesi forti rovesci durante la giornata di giovedì specie sulle Alpi e al Nord-Ovest; in seguito le mappe meteo indicano una fase di maltempo diffuso venerdì al Nord e su parte del Centro, seguito da un calo termico anche di 10 grasi e da qualche isolato rovescio anche al Sud durante il weekend.

(Unioneonline/v.l.)

