Dopo due anni di chiusura, riapre oggi la piscina olimpionica di Farcana, sul monte Ortobene. L’impianto sarà accessibile eccezionalmente dalle ore 13 alle 20 con ingresso a prezzo speciale: 5 euro per tutti.

La riapertura è stata resa possibile grazie alla decisione della società Hac, recentemente autorizzata dal Comune per una gestione temporanea della struttura.

La giornata di apertura sarà preceduta, alle 12:30, da un aperitivo istituzionale con la partecipazione del sindaco, della giunta comunale e dell’Agenzia Forestas. Proprio Forestas, nelle ultime settimane, è intervenuta in due occasioni con idrovore per trasferire acqua da un vecchio deposito della zona alla vasca dell’impianto, contribuendo a ridurre la pressione sulla rete idrica di Abbanoa e prevenire disagi per i residenti.

A partire da domani, la piscina seguirà un orario continuato. Una novità importante per i cittadini e i turisti, che potranno contare su un’alternativa locale alla tradizionale gita al mare.

