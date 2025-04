I primi due punti all'ordine del giorno figuravano l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio del 2024, assieme alla variazione al bilancio di previsione finanziario per il 2025 fino al 2027. Argomenti che hanno portato ad un dibattito intenso, senza esclusione di colpi, con botta e risposta tra il sindaco e la giunta, con gli esponenti dell'opposizione.

«Una situazione dove si evidenzia che l'amministrazione comunale è stata efficiente- dice il sindaco, Riccardo Uda- indica quindi che gli investimenti futuri per migliorare la nostra città, anche in termini di mutui».

Duro il commento dell'esponente della minoranza, Gianfranco Congiu, che ha rivolto una aspra critica agli attuali amministratori: «Non avete reso conto del vostro operato».

La discussione si è accesa anche per i chiarimenti chiesti dall'altro esponente dell'opposizione, Luca Pirisi. Alla fine i due punti all'ordine del giorno sono stati approvati a maggioranza. Più leggeri gli altri due, ma allo stesso tempo importanti, quale l'approvazione del regolamento per la concessione di contributi e patrocini ad associazioni ed enti per l'istituzione dell'albo delle associazioni, con integrazioni e modifiche.

È stato approvato quindi il regolamento per l'adozione dei cani randagi, ospitati nelle apposite strutture di cura e ricovero, nelle strutture convenzionate o nelle strutture comunali e per la corresponsione di incentivi economici ai cittadini adottanti.

Sono state date anche le indicazioni per il corretto utilizzo dell’area cani e comportamento per il corretto vivere civile dei proprietari di cani e animali in genere, all’interno degli spazi comunali dedicati.

© Riproduzione riservata