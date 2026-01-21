Rimorchio si sgancia dal camion: traffico rallentato sulla 131 DcnÈ accaduto al km 54 tra Nuoro e Olbia, prima delle gallerie di Marreri
Incidente singolare questa mattina attorno dopo le 12 al chilometro 54 della strada statale 131 Dcn nel tratto compreso tra Nuoro e Olbia, poco prima delle gallerie di Marreri.
Per cause ancora in fase di accertamento, un rimorchio trainato da un mezzo pesante si è sganciato improvvisamente, andando a terminare la corsa contro il guard-rail all’interno di un’area di cantiere. Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio ha però causato disagi alla circolazione: sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del mezzo, mentre il traffico è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato, con rallentamenti per chi è diretto in città o a Olbia.
Il distacco potrebbe essere dovuto ad alla rottura del perno che assicura il rimorchio alla motrice