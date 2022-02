Otto anni di carcere. Questa la condanna pronunciata oggi dal tribunale di Nuoro nei confronti del 61enne della Baronia finito a processo con l’accusa di atti sessuali ai danni di due bimbe, nipoti della sua compagna.

La sentenza nei confronti dell’uomo, attualmente a piede libero, riguarda solo la violenza sulla bambina di otto anni compiuta nel 2018, mentre per l’altra presunta violenza sulla seconda nipotina – risalente al 2004 – il Pm aveva chiesto la prescrizione.

L'avvocato Giuseppe Floris, difensore dell'imputato, aveva chiesto per lui l'assoluzione. Il legale non ha voluto commentare la sentenza né ha voluto anticipare se presenterà ricorso in appello.

(Unioneonline/s.s.)

