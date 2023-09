Non ce l’ha fatta Angelo Preiata, il pensionato di 68 anni di Posada che ieri è stato investito da un’auto nel centro del paese.

Si è spento questo pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato ricoverato a seguito delle gravissime lesioni riportate nel tragico incidente.

Urtato da una utilitaria condotta da una donna di Torpè mentre attraversava la strada in via Gramsci, l’uomo fin da subito era apparso in condizioni serie.



