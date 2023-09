Sul caso confermato del focolaio di Peste suina africana in un’azienda zootecnica di Dorgali, l’Asl di Nuoro rassicura cittadini, allevatori e produttori della filiera: «Non sussiste rischio di alcun tipo, in quanto ci si è attivati con tempestività e scrupolosità attraverso la Struttura Complessa Sanità Animale, che ha confermato trattarsi di genotipo 2 del virus della Peste Suina Africana, non endemico. Attualmente si sta completando il tracciamento della filiera, ma la situazione è tranquilla e sotto stretto controllo».

Nell’immediatezza, viene sottolineato, la Asl di Nuoro ha provveduto «alla notifica dei provvedimenti adottati al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, all’Unità di Progetto, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Nuoro e alle Stazioni di Polizia Municipale, del Corpo Forestale e dell’Arma dei Carabinieri dei Comuni interessati, enti a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni».

La tempestività, conclude, «è determinante nel prevenire la diffusione del virus nell’ambiente e dunque l’insorgenza di focolai secondari».

