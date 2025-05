Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un casolare di campagna in località Scala e Croccas, nel territorio comunale di Orosei. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Siniscola.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, rendendo necessario un intervento tempestivo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un quadro elettrico malfunzionante. Il corto circuito avrebbe innescato il fuoco, che si è poi esteso ai materiali e alle attrezzature custodite all’interno del fabbricato.

L’episodio ha causato danni ingenti, aggravati dall’esplosione di una bombola di Gpl, verosimilmente innescata dalle alte temperature generate dall’incendio. L’esplosione ha lasciato segni evidenti sulla struttura muraria e sulla copertura dell’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area sono tuttora in corso.

