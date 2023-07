«La tua assenza è un vuoto incolmabile che ancora oggi rimane inspiegabile. Con il cuore a pezzi, barcollanti, feriti da tanto dolore, ti stiamo ancora cercando mamma. Non ci arrendiamo».

Lo scrivono i familiari di Irene Cristinzio, sparita nel nulla esattamente dieci anni fa, l’11 luglio 2013, da Orosei.

Un triste anniversario per la famiglia della donna, allora 64enne, che era uscita per fare una passeggiata, ma che invece non aveva fatto più ritorno.

«Da allora la nostra vita non è più la stessa», si legge su “Ritroviamo Irene”, la pagina Facebook che la figlia e i parenti hanno creato per raccogliere segnalazioni utili alle ricerche.

Una speranza, quella di riabbracciare Irene e di capire cosa le sia accaduto, che non si spegne.

«Chiunque abbia delle notizie utili che ci possano aiutare a capire cosa sia successo quella mattina di 10 anni fa, le faccia arrivare, in qualsiasi maniera, ma lo faccia...», l’appello della famiglia.

