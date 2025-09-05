Mattinata di disagi alla viabilità all’uscita di Orosei, in direzione Galtellì, dove un camion ha perso parte del suo carico di marmo, finito sulla carreggiata. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del giorno, non ha fortunatamente coinvolto altri veicoli e non si registrano feriti né danni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del materiale dalla strada. La circolazione risulta fortemente rallentata, con lunghe code e disagi per gli automobilisti, in attesa del completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le autorità invitano a prestare massima attenzione nel tratto interessato e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi fino alla conclusione degli interventi di pulizia.

