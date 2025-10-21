Guida in stato d’ebbrezza, due persone denunciate dagli equipaggi del Distaccamento Polizia Stradale di Siniscola.

Il primo episodio è stato accertato nel tardo pomeriggio del 29 settembre, sulla SS 131 DCN, nel territorio del comune di Siniscola. La pattuglia è intervenuta su segnalazione della centrale operativa di Nuoro per una macchina che procedeva sbandando pericolosamente sulla corsia di marcia. Gli operatori sono riusciti con non poca difficoltà a fermare il veicolo: sottoposto al test, il conducente ha riportato un tasso alcolemico superiore di ben 5 volte rispetto al limite consentito, motivo per cui oltre al ritiro della patente di guida gli è stata sequestrata anche l’autovettura.

Il secondo episodio è accaduto la sera del 2 ottobre al km 118 della SS 131 DCN, nel territorio del comune di Budoni. In questo caso gli operatori della Polizia Stradale hanno sottoposto a controllo etilometrico l’autista di un autoarticolato, riscontrando un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Anche in questo caso, oltre alla denuncia alla locale Procura della Repubblica, è stata ritirata la patente di guida.

