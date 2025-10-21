Stava attraversando sulle strisce pedonali davanti al suo liceo, come ogni mattina, quando un’auto l’ha investita. Attimi di forte preoccupazione oggi davanti al liceo “Giorgia Asproni” di Nuoro, dove una studentessa è stata travolta poco prima dell’ingresso in classe.

L’incidente è avvenuto in via Trieste, all’altezza dell’ingresso principale dell’istituto. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo in transito. Soccorsa immediatamente da alcuni presenti, è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Presenti diversi docenti e il dirigente scolastico, che ha espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto.

Non è purtroppo il primo caso: qualche anno fa, nello stesso punto, due studentesse furono investite mentre si recavano a scuola, riportando lesioni gravi. Anche allora si parlò della necessità di migliorare la viabilità in prossimità degli istituti scolastici. Oggi, la preoccupazione torna a farsi sentire.

