Inizierà mercoledì 22 ottobre la fase principale dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Macomer-Mulargia della strada statale 131 “Carlo Felice”.

Per consentire le lavorazioni, fa sapere Anas, è prevista la chiusura al traffico della corsia di marcia della carreggiata in direzione Sassari tra il km 148,250 e il km 148,750. Inoltre, per il traffico in direzione Sassari verrà interdetta la svolta dalla statale 131 verso la statale 129 bis in direzione di Bosa e Macomer. Contestualmente, per il traffico che proviene dalla 129 bis, sarà interdetta la svolta in direzione Sassari sulla statale 131. Rimangono attive le altre manovre.

Il percorso alternativo è così disposto:

per i mezzi che percorrono la statale 131 provenienti da Cagliari e diretti a Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis, l’accesso verrà garantito mediante inversione di marcia allo svincolo di Campeda (km 152,070);

per i mezzi provenienti da Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis e che dovranno imboccare la statale 131 in direzione Sassari, sarà possibile effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Nuoro-Birori (km 142,150).

Il provvedimento si rende necessario per consentire la demolizione della scarpata in roccia presente sul margine destro della carreggiata, permettendo la successiva costruzione della rampa di uscita in direzione Sassari.

L’intervento, del valore di circa dieci milioni di euro, fa parte del più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso della principale arteria sarda che ha già riguardato la realizzazione dei nuovi svincoli nord e sud di Bonorva e dello svincolo di Paulilatino.

La conclusione dei lavori dello svincolo è prevista entro l’estate del 2026.

