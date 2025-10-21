Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 13 in Viale del Lavoro a Nuoro. Il tamponamento ha coinvolto due automobili e ha causato rallentamenti significativi alla circolazione nella zona.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico. La donna ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha provocato disagi alla viabilità, con rallentamenti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

