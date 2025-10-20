Si è insediato stamattina il Consiglio provinciale di Nuoro con il giuramento del presidente Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti. In vetta alle priorità la sanità con il rilancio della conferenza sociosanitaria anche per raccogliere – ha spiegato – le esigenze più sentite dalle comunità di tutti i territori. Le dichiarazioni programmatiche e la nomina dei consiglieri delegati arriveranno nella prossima seduta – ha spiegato Ciccolini – assieme all’approvazione dello statuto.

Nel suo intervento ha posto l’attenzione su un problema interpretativo della norma sulle Province legato all’assemblea dei sindaci, prevista dalla legge nazionale Delrio ma ignorata da quella regionale del 2016 sul quale ha chiesto un parere alla Regione. «Auspico che si possa tornare alle elezioni dirette perché i territori si riapproprino della democrazia rappresentativa e abbiano maggiore forza», ha sottolineato Ciccolini facendo appello alla collaborazione di tutti i consiglieri eletti, di maggioranza e di minoranza.

Il presidente Ciccolini con i consiglieri provinciali

Gli esponenti di maggioranza sono Gianluigi Farris, sindaco di Siniscola, Sonia Mele, assessora di Dorgali, le consigliere comunali di Nuoro Lisetta Bidoni, Gabriella Boeddu e Annalisa Canova, Franco Solinas, primo cittadino di Galtellì, e Alessandro Porcu, vice sindaco di Borore. Tra i banchi della minoranza siedono il consigliere di Nuoro Pierluigi Saiu, Giorgio Fresu, consigliere comunale di Posada, e Giampaolo Porcu, vicesindaco di Dualchi.

