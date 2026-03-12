Una stalla è andata a fuoco nelle campagne di Orgosolo provocando la morte di 25 pecore. Il rogo si è sviluppato intorno alle 14.30 in località Pandelavai. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

I pompieri, una volta arrivati sul luogo dell’incendio, hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area per evitare che il fuoco potesse propagarsi ad altre strutture o alla vegetazione circostante. Nonostante il rapido intervento, per gli animali non c’è stato nulla da fare.

Nel rogo sono infatti morte 25 pecore che si trovavano all’interno della stalla al momento dell’incendio. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria per cercare di ricostruire l’origine del rogo.

Dai primi riscontri, tuttavia, non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un incendio di natura dolosa. Le verifiche proseguiranno per chiarire con precisione dinamica e possibili cause che hanno provocato l’incendio.

