E' arrivato il tanto atteso certificato di omologazione integrale, effettuata dalla Fidal, l'organo ufficiale del Coni che promuove, organizza e disciplina le attività dell'atletica leggera in Italia, che mette in primo piano gli impianti sportivi di Macomer. Cosi la pista di atletica, di recente realizzazione, assieme all'intero impianto sportivo di Scalarba, diventa un polo di eccellenza a livello regionale, tra i soli quattro poli esistenti in tutta l'isola. Scalarba diventa un polo sportivo baricentrico di avanguardia.

Un'opera importante, che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione degli impianti sportivi della cittadina, che riguarda anche l'area di Sertinu, col Palazzetto dello Sport, quindi anche dei campi di calcio. Per quanto riguarda Scalarba, si chiude un iter che durava da anni e che l'amministrazione comunale ha lottato per portare l'opera a compimento. E' quindi pronta per ospitare manifestazioni di atletica a carattere regionale e anche nazionale, ad iniziare dal prossimo mese.

«È una importante struttura restituita alla comunità macomerese e regionale e pone un altro tassello per fare riacquistare a Macomer la centralità nelle manifestazioni sportive di alto livello- dice l'assessore allo sport, Federico Castori- la notizia dell'omologazione degli impianti di Scalarba è stata accolta con entusiasmo da tutto il mondo dell’atletica leggera regionale, che lamenta carenza di strutture omologate in tutta l'Isola».

