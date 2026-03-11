Macomer, il Comune paga i fornitori della mostra degli ovini 2025Via libera a una variazione di bilancio per coprire un “buco” di circa 30mila euro
Per liquidare alcuni fornitori di servizi, che hanno garantito lo svolgimento della XII mostra nazionale degli ovini, che si è tenuta lo scorso anno a Macomer, il Comune ha dovuto attingere dalla proprie casse.
Il consiglio comunale, che si è svolto lunedì sera, ha infatti provveduto all'approvazione di una variazione col riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per circa 30 mila euro, a fronte del mancato pagamento, da parte dell'associazione regionale degli allevatori (Aars) quale compenso alle imprese che hanno garantito i servizi essenziali per la riuscita della fiera.
Il Comune ha quindi realizzato la mostra sostenendo spese per circa 63mila euro, ma il finanziamento riconosciuto è stato solo di 33mila euro. Si è generato quindi un "buco" di circa 30 milaeuro, per cui diversi fornitori di servizi, sono rimasti non pagati.
Così l'amministrazione comunale ha dovuto regolarizzare la posizione contabile e garantire il pagamento ai fornitori che hanno regolarmente prestato i servizi necessari alla riuscita della mostra degli ovini.