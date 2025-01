Ad un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, si moltiplicano, in tutta l’isola, gli omaggi alla bandiera rossoblù e della nazionale.

A Orgosolo, il tributo del Cagliari Club che ha affisso in più punti del paese dei manifesti che ne ricordano l’esempio sportivo e umano. A fare da cornice alla gigantografia, le stesse parole di Rombo di Tuono: «La Sardegna mi ha dato affetto e continua a darmene. La gente mi è vicino come se ancora andassi in campo a fare goal. È questo per me è una cosa che non ha prezzo», si legge, per poi dare spazio all'abbraccio dei tifosi locali.

«Si tratta di un’iniziativa promossa dai nostri soci con in testa l’amica Teresa Podda», spiega il Presidente del Cagliari Club Salvatore Musina, che precisa: «La nostra è una comunità che ricorda, spesso, personaggi dello sport e spettacolo che ci hanno lasciato. Lo scorso anno quando Gigi ci lasciò, Orgosolo venne tappezzata da centinaia di necrologi colmi di affetto e commozione».

Ma Musina, insieme al Cagliari Club, rivolge un «ulteriore pensiero alla famiglia Riva, in questa giornata che tocca il cuore di tutti i sardi e così di noi barbaricini, a cui Gigi ha sempre rivolto rispetto e calore. Il nostro Club è a lui intitolato, ci impegneremo per tenerne sempre vivo il ricordo».

