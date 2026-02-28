A partire da martedì 3 marzo, nell’ambulatorio della Guardia Medica di Borore, sarà attivo il servizio Ascot, che sarà operativo per due volte alla settimana, quindi il martedì pomeriggio alle 14.30 e giovedì pomeriggio sempre alle 14.30.

Questo per far fronte del pensionamento del medico di base, che proprio i giorni scorsi ha concluso il proprio servizio, dopo anni intensi di attività, per raggiunti limiti di età. La dottoressa è stata ringraziata ufficialmente dal sindaco, Tore Ghisu, a nome dell'intera comunità. In questo contesto, la direzione del distretto sanitario ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione della disponibilità di un nuovo medico.

«L’Amministrazione Comunale- dice il sindaco- conferma il proprio impegno a lavorare in piena sinergia con la direzione generale dell’Asl di Nuoro e con la direttrice del distretto sanitario di Macomer, per garantire il diritto alla salute e alle cure a tutti i cittadini».

