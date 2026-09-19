È stata una grande festa dello sport. Hanno partecipato in centinaia, con tutte le discipline rappresentate, all'Open Day dello Sport, la manifestazione voluta e organizzata dall'amministrazione comunale, assieme alla Consulta dello Sport, che si è svolta nel grande parco della ex Pineta Albano.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche i genitori, appassionati sportivi, atleti appartenenti alle 20 società e associazioni che operano a Macomer, dalla pallavolo al basket, dallo judo al tennis, all'ippica, calcio, tiro con l'arco, pesca, l'atletica e danza di gruppo, lotta libera e tante altre discipline, hanno dato vita ad un pomeriggio di festa, di allegria, di inclusione.

La manifestazione ha richiamato tanta gente, che ha potuto assistere ad oltre quattro ore di sport libero, di giochi, di bambini alle prime armi anche nelle arti marziali. «Una iniziativa riuscitissima- commenta l'ideatore della manifestazione, Federico Castori - che premia la passione di tanti ragazzi, dei bambini e ancor di più le società ed associazioni sportive. Ancor di più perchè è stata ulteriormente valorizzata l'area verde, sei ettari al centro della città, il cosiddetto circuito, la pineta Albano».

Bobo Vitali, presidente della società Basket Macomer 2.0: «È l'occasione per stare insieme e far conoscere ai ragazzi il vero volto dello sport». Dello stesso avviso Imbre Cocco, dello Judo Club Macomer: «Abbiamo accolto tanti bambini, ai quali abbiamo voluto dare le prime nozioni di questa disciplina. Entusiasmante».

Alessandro Scintu, presidente del Circolo Tennis: «Un grande giornata di festa, dove è possibile anche sollecitare il completamento degli interventi nell'impianto di Scalarba, oltre reclutare giovanissimi allievi nel nostro sodalizio». Molto frequentato l'angolo dedicato all'ippica, con centinaia di bambini che hanno voluto provare l'emozione della sella. Tutto si è concluso con un applauso collettivo, quando il sole era calato e quando sul parco si sono accese le luci per illuminare l'area messa a disposizione per questa grande festa dello sport.

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