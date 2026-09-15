C'è l'adesione totale del distretto sanitario di Macomer, allo sciopero dei medici di famiglia. Hanno aderito i medici di Macomer, ma anche quello di Borore, di Silanus e Lei.

Un messaggio chiaro e forte soprattutto ai pazienti, che devono essere informati su quello che sta avvenendo anche in questo territorio, con la nuova riforma della sanità che impone nuovi obblighi orari ai medici di famiglia che, oltre coprire, con sacrificio e lunghe ore di lavoro, l'attività ambulatoriale devono obbligatoriamente riempire le case di comunità.

Una situazione difficile a Macomer e nel territorio, che sta creando disagi su disagi e con i medici costretti e fare tante ore. L'adesione allo sciopero dei medici di famiglia di Macomer e del Marghine, proseguirà anche domani.

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