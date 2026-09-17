È arrivato probabilmente in forte stato di alterazione alla guida della sua Panda blu nella centralissima via Dante, in piazza Crispi, dove ha colpito alcune auto in sosta. Nonostante una ruota già danneggiata, l’uomo, 82 anni, ha proseguito la marcia percorrendo via Solferino fino ad arrivare davanti all’ex Me in piazza Mameli.

La corsa della Panda si è poi definitivamente interrotta quasi all’incrocio con via Manzoni, quando l’auto non era più in grado di proseguire. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fermato e identificato l’autista. In attesa dell’arrivo del carro attrezzi, gli agenti hanno dovuto chiudere la strada nel tratto compreso tra piazza Crispi e l’area interessata dall’incidente, provocando inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

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