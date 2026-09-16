Una vera e propria operazione “Sicurezza Scuola” è quella messa in campo dal comando provinciale dei carabinieri di Nuoro con un controllo straordinario in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Fin dalle prime ore della mattina, i militari delle Stazioni dell’Arma, e i Nuclei Radiomobili, sono stati impegnati con servizi mirati davanti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’obiettivo è garantire un rientro in aula sereno e sicuro per studenti, famiglie e personale scolastico, attraverso una presenza visibile soprattutto nei momenti di maggiore afflusso e nelle aree maggiormente frequentate dagli studenti. Le pattuglie hanno presidiato gli ingressi delle scuole, dalle primarie agli istituti superiori, estendendo i controlli anche alle fermate dei mezzi pubblici e ai principali punti di aggregazione e di interscambio.

Un’attività particolare per la prevenzione di ogni forma di illegalità e disagio giovanile, con attenzione ai fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e dello spaccio di stupefacenti. Un’operazione “Sicurezza Scuola” che proseguirà per tutto l’anno con diverse iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Nelle prossime settimane riprenderà infatti la tradizionale campagna istituzionale dedicata alla “cultura della legalità”, con gli ufficiali dell’Arma e i comandanti delle Stazioni che torneranno nelle aule per incontrare gli studenti e affrontare con loro temi come il rispetto delle regole, sicurezza, l’uso consapevole della rete e i rischi legati ai comportamenti illegali.

Nello scorso anno, nella provincia di Nuoro, sono state infatti realizzate 104 conferenze negli istituti scolastici, con il coinvolgimento di circa 4.600 studenti di ogni ordine e grado. A queste si sono aggiunte 6 visite ai Comandi territoriali, che hanno interessato circa 250 studenti, accompagnati dai loro insegnanti.

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