Centinaia di atleti, appartenenti ad oltre 20 società, ma anche tanti appassionati, venerdì pomeriggio scenderanno in campo con l'Open Day dello sport macomerese, una iniziativa straordinaria, promossa dall'amministrazione comunale, che si svolgerà nello splendido scenario dell'area parco del circuito (ex pineta Albano).

Un appuntamento che ha l'obiettivo di promuovere le società, le associazioni sportive e la loro straordinaria vitalità. "Lo sport promosso a settembre" è quindi più di uno slogan che meglio spiega il significato dell’Open day dello sport che venerdì nell'area parco accoglierà appassionati e sportivi, atleti o semplici curiosi, per mettere in mostra la straordinaria varietà di discipline sportive operanti a Macomer.

La manifestazione è promossa dal Comune, in collaborazione con la Consulta dello sport cittadino. In campo numeri importanti: sono infatti 20 le associazioni o società sportive che hanno accolto l’invito a partecipare e che, durante la giornata, saranno a disposizione del pubblico per raccontare le caratteristiche di ogni disciplina, ma soprattutto la passione che rende così ricco e variegato a Macomer il mondo dell’associazionismo sportivo.

Tutto è già pianificato. Gli stand dei singoli sodalizi saranno dislocati nelle diverse zone del Parco in alcune delle quali sarà possibile anche mettersi letteralmente in gioco provando a cogliere un bersaglio con arco e frecce o improvvisando un match di volley all’aperto.

Saranno fornite informazioni e distribuito del materiale illustrativo, con modalità di iscrizione e di partecipazione alla singola associazione, che saranno disponibili per chiunque voglia iniziare a intraprendere una nuova esperienza nel mondo dello sport.

«L’iniziativa- commenta l’assessore allo sport, Federico Castori- ha immediatamente colto l'apprezzamento di chi a Macomer vive il mondo dello sport con impegno e passione dando la possibilità a giovani e meno giovani di praticare una disciplina sportiva e di promuovere uno stile di vita equilibrato e sano. Era questo uno degli intenti che ci hanno guidato nel proporre l’Open day e che ci sembra già raggiunto. Oltre l’agonismo, oltre il risultato atletico e tecnico, lo sport macomerese sempre più si presenta come un mondo ricco e vivace capace di animare e arricchire la vita della comunità. Venerdì pomeriggio, partire dalle 16, si metterà in mostra per promuovere sé stesso in un appuntamento dedicato proprio a tutti».

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