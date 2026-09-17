Due milioni di euro per risanare e consolidare un vecchio ponte in pietra sulla strada statale 125 tra Orosei e Dorgali. Per questo dal 21 settembre Anas chiuderà al traffico un tratto della “Orientale Sarda”, in provincia di Nuoro, per consentire l’esecuzione degli interventi.

La chiusura scatterà lunedì e interesserà il tratto compreso tra il chilometro 206,250 e il chilometro 222,560 della strada statale 125, nel territorio di Orosei. Al centro dei lavori c’è un ponte ad arco in pietra, situato al chilometro 219,300, che sarà sottoposto a un intervento di risanamento e consolidamento.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista entro marzo 2027.

Il traffico sarà deviato su una viabilità alternativa lungo la strada statale 129 e la strada provinciale 38. Sarà comunque consentito il transito ai proprietari dei fondi e ai mezzi di soccorso, fatta eccezione per l’area interessata direttamente dal cantiere, compresa tra il chilometro 218,700 e il chilometro 219,350, dove la circolazione sarà completamente interdetta.

L’intervento prevede il risanamento completo del corpo stradale e del ponte, con opere di consolidamento della struttura attraverso micropali profondi. È inoltre prevista l’installazione di nuove barriere di sicurezza e l’allargamento della strada. Una volta conclusi i lavori, la nuova configurazione della carreggiata consentirà un transito più agevole anche ai mezzi pesanti.

© Riproduzione riservata