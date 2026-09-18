Macomer, via al servizio di Taxi Sociale affidato ai volontari dell’associazione AuserObiettivo dare risposta di mobilità a persone anziane e disabili
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Parte il prossimo primo ottobre il servizio di Taxi Sociale, che sarà gestito dall'associazione Auser con i suoi volontari. Si tratta di un servizio, voluto fortemente dall'amministrazione comunale, per dare risposta di mobilità a persone anziane, disabili o comunque in condizione di fragilità economica che abbiano necessità di essere accompagnate per visite mediche, terapie, pratiche amministrative o altre esigenze essenziali.
Un servizio pensato e realizzato dal Comune di Macomer che vedrà coinvolta, per la gestione delle prenotazioni e della guida di un mezzo attrezzato, l’associazione Auser di Macomer e i suoi volontari.
Pubblico e terzo settore insieme, quindi, nello spirito di cooperazione per dare una risposta attenta e puntuale alle esigenze dei più fragili.
Dal primo ottobre sarà attivato anche un numero telefonico di riferimento, 3807903317, che consentirà all’utenza di contattare i responsabili di Auser per prenotare la propria richiesta. Il servizio è rivolto alle persone anziane con difficoltà motorie, alle persone con disabilità, alle persone in condizione di fragilità socioeconomica, quindi alle persone temporaneamente impedite negli spostamenti autonomi.
In un comunicato il Comune scrive: «Nello spirito dell’iniziativa il servizio, curato dal settore servizi sociali del Comune, sarà erogato gratuitamente per tutti gli spostamenti entro il perimetro del distretto sociosanitario di Macomer, mentre verrà richiesta una con compartecipazione simbolica degli utenti per le richieste di trasporto verso strutture sanitarie fuori distretto».