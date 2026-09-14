l’incendio
14 settembre 2026 alle 20:02aggiornato il 14 settembre 2026 alle 20:03
Orune, carrello compressore va a fuoco sulla statale 389Sul posto la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro
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Incendio sulla statale 389 in territorio di Orune, al km 70.
A fuoco un carrello compressore, per motivi in corso di accertamento.
Sul posto la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il sito.
(Unioneonline)
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