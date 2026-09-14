Incendio sulla statale 389 in territorio di Orune, al km 70.

A fuoco un carrello compressore, per motivi in corso di accertamento.
Sul posto la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il sito.

(Unioneonline)

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