È finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un trentanovenne di Siniscola è finito nei guai dopo la perquisizione della sua abitazione.

I poliziotti hanno eseguito un controllo nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti predisposta dal questore di Nuoro. L’operazione, nella fase investigativa, ha coinvolto anche il commissariato di Macomer.

Gli agenti, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, in stato di fioritura, cinque piante di cannabis. Dalla successiva sbocciolatura delle piante sono stati ricavati oltre 400 grammi di infiorescenze. ulteriori 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione per la pesatura, e un piccolo cristallo di sostanza stupefacente di tipo Mdma. Il materiale è stato sequestrato per eseguire ulteriori accertamenti.

© Riproduzione riservata