A Oliena arriva la nuova illuminazione pubblica. Nei giorni scorsi è entrato in funzione il nuovo sistema di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione del Comune di Oliena, realizzato da City Green Light. Nello specifico sono stati inseriti 1347 nuovi corpi illuminanti led, sono stati sostituiti 208 pali, inseriti 9 quadri elettrici di nuova generazione. E ancora 2,6 chilometri di linee e un chilometro di polifore rinnovate con un risparmio energetico del 78,7 per cento.

Il nuovo impianto è dotato di telecontrollo intelligente e interruttori autorearmanti, per garantire continuità del servizio e rapidità di intervento. «Abbiamo affidato la gestione dell'illuminazione pubblica per 12 anni con un importante investimento - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Si tratta di un intervento avviato nella precedente Consiliatura e oggi portato a compimento, che rappresenta uno dei più importanti investimenti per la sicurezza, l’efficienza energetica e la bellezza del nostro paese».

Sono stati inoltre realizzati interventi aggiuntivi per rendere l’impianto più sicuro, efficiente e decoroso, come la sostituzione di oltre 300 pali in acciaio zincato, il rifacimento dei plinti di fondazione, l'installazione di interruttori differenziali autorearmanti e illuminazione artistica della chiesa di Santa Maria Assunta e della chiesa di Sant’Ignazio, con proiettori architetturali di nuova generazione.

