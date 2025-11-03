Nuova interruzione dell'erogazione idrica a Nuoro questo mercoledì dalle 8.30.

Abbanoa ha comunicato che mercoledì 5 novembre, dalle 8.30 fino alle 16.30, i tecnici dell'ente gestore effettueranno il collegamento delle nuove condotte, appena realizzate, alla rete idrica esistente.

Per l'esecuzione dell'intervento, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica nelle seguenti vie: Biasi, Manca, Nonnis, Cucca, Nieddu Del Sardo, Pascoli, Congiu Pes. Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni che comporteranno possibili disagi. La ripresa del servizio è prevista a conclusione delle operazioni.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa chiamando il numero verde 800022040 attivo tutti i giorni ventiquattro ore su ventiquattro.

Abbanoa segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere torbida.

