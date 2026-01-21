Nuoro–Ortobene, frana sulla provinciale: strada sorvegliata specialeUn grosso masso si è già staccato dalla parete rocciosa, mentre altri restano in bilico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un grosso masso si è già staccato dalla parete rocciosa, mentre altri restano in bilico sulla strada provinciale Nuoro–Monte Ortobene, poco prima della fontana di Sa’e Lode. La frana si è verificata intorno alle 16 di oggi, in un tratto già noto per criticità idrogeologiche.
Il distacco è avvenuto a diverse centinaia di metri più a monte rispetto al punto in cui, nei giorni scorsi, un altro movimento franoso aveva portato alla chiusura temporanea della strada. La situazione desta particolare preoccupazione proprio per la presenza dei numerosi massi instabili che incombono sulla carreggiata.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnati a garantire l’incolumità degli automobilisti e a mantenere l’accesso alla zona. Avvisato il personale della Provincia, ente proprietario della strada, che sta effettuando le valutazioni tecniche necessarie.
Per consentire il transito in condizioni di maggiore sicurezza, verrà disposto il transennamento della corsia a monte e l’istituzione di un senso unico alternato, regolato sul posto, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e della rimozione dei massi ancora in bilico.