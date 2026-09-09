Ancora un episodio di degrado sociale in via Repubblica nel primo pomeriggio, dove una lite tra un uomo e una donna è degenerata fino a sfociare in una vera e propria zuffa che ha coinvolto altre due persone.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna avrebbe iniziato a inveire contro l’uomo. Entrambi, in evidente stato di alterazione, sarebbero poi passati dalle parole alle mani.

Ad avere la peggio sarebbe stata la donna che, dopo aver ricoperto di insulti l’uomo, ha ricevuto un colpo in faccia e aveva un occhio nero. A quel punto sono intervenute altre due persone che si trovavano con la coppia, tutti in evidente stato di alterazione, e la situazione è rapidamente degenerata: ne è nata una colluttazione con colpi scambiati da una parte e dall’altra. Sul posto sono intervenuti Polizia, i Carabinieri e un’ambulanza.

Nessuno dei protagonisti, tuttavia, ha richiesto il trasporto in ospedale. Un uomo, particolarmente agitato, è stato invece accompagnato in Questura, dove è al vaglio la sua posizione.

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