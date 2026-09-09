Proseguono a Sorgono i lavori per la realizzazione di nuovi alloggi da destinare a canone sociale nel fabbricato di corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Portico. Con la determinazione dell’area tecnica del 3 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori, relativo alle opere contabilizzate al 28 giugno scorso.

L’intervento ha un valore complessivo di 800 mila euro ed è finanziato per 640 mila euro dal Fondo complementare al Pnrr, nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale”, mentre i restanti 160 mila euro costituiscono il cofinanziamento regionale. I lavori, affidati alla Pisano Bruno Costruzioni, erano stati consegnati nel settembre 2023 e successivamente sospesi, per poi riprendere nel novembre 2024.

(Unioneonline/En.Ne.)

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