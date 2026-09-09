Una violenta rissa è scoppiata questo pomeriggio in via Lamarmora a Nuoro. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di due pattuglie della polizia e di due dei carabinieri.

Secondo i primi accertamenti, un uomo avrebbe aggredito un giovane straniero mentre quest’ultimo si stava recando in un supermercato per fare la spesa. Questo secondo il racconto di alcuni testimoni. Il battibecco sarebbe iniziato nei pressi di un bar e, stando alle prime ricostruzioni, a favorire la lite potrebbe essere stato anche un eccessivo consumo di alcol. Il giovane sarebbe stato aggredito inizialmente all’esterno del locale. Successivamente sarebbe entrato nel supermercato, ma l’altro uomo lo avrebbe seguito, dando nuovamente vita alla lite all’interno dell’esercizio commerciale. A cercare di riportare la situazione alla calma sarebbero intervenuti anche alcuni dipendenti del supermercato, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’aggressione proprio affianco al comando del comando della polizia Locale. Polizia di Stato e carabinieri hanno quindi riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le responsabilità dei coinvolti.

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