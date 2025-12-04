Lo hanno ritrovato riverso su un materasso ormai avvolto dalle fiamme, mentre tentava disperatamente di lasciare la casa invasa dal fumo. Francesco Antonio Ladu, 61 anni, è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ustionato ieri in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione, probabilmente originato da una stufetta elettrica posizionata troppo vicino al materasso.

L’allarme era scattato attorno alle 18 grazie ai vicini, che avevano notato il fumo uscire dall’appartamento e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione del Trenino in via Martiri della Libertà, si sono trovati davanti una scena di forte disagio: locali in disordine, numerosi oggetti sparsi a terra e la stufetta ancora accesa, adagiata vicino al materasso posto direttamente sul pavimento.

L’uomo, pur gravemente ferito, era ancora vigile all’arrivo dei soccorritori. Presentava ustioni estese sul volto, sul torace e su gran parte del corpo. Gli abiti sciolti dalla fiamme. Dopo le prime cure, era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Nuoro e successivamente trasferito al Centro grandi ustionati di Sassari, dove era stato ricoverato in condizioni definite gravissime. Nella notte la situazione è precipitata e il cuore di Francesco Antonio Ladu ha smesso di battere.

