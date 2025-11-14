Soccorsi in azione
14 novembre 2025 alle 16:37aggiornato il 14 novembre 2025 alle 16:39
Nuoro, un altro pedone investito: l’incidente in viale RepubblicaUn uomo ferito alla testa e trasferito in ospedale
Dopo l’investimento di ieri notte in piazza Ialina, un altro pedone è stato travolto oggi in viale Repubblica a Nuoro.
L’uomo stava attraversando la strada nel tratto che porta a via Costituzione quando è stato colpito da una Peugeot 206.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il 118, che ha trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note, aveva un taglio in testa, ma al momento dei soccorsi era cosciente.
